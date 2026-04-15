Aux origines de l’archéologie luxembourgeoise : l’activité antiquaire d’Alexandre Wiltheim, Théâtre gallo-romain de Dalheim, Filsdorf

Aux origines de l’archéologie luxembourgeoise : l’activité antiquaire d’Alexandre Wiltheim Samedi 13 juin, 15h00 Théâtre gallo-romain de Dalheim Canton Remich

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Conférence du Dr Olivier Latteur, Docteur en Histoire moderne (UNamur et UCLouvain), chargé de valorisation des collections patrimoniales de la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin depuis 2023.

Si le jésuite et antiquaire Alexandre Wiltheim (1604-1684) est généralement considéré comme le « père de l’archéologie luxembourgeoise », son Luxemburgum romanum demeure largement méconnu du grand public comme des spécialistes. Reposant sur une analyse de ce manuscrit, la conférence mettra en lumière les motivations de l’érudit et sa méthode de travail novatrice : celle-ci repose sur l’observation, la description et la mise en série des vestiges ainsi qu’occasionnellement sur la pratique de la fouille.

La conférence sera suivie d’une réception.

Théâtre gallo-romain de Dalheim Dalheim Filsdorf 5686 Canton Remich +352 83 66 01 https://www.monuments.lu/ricciacum-site-arch%C3%A9ologique-dalheim Le théâtre antique de Dalheim est un théâtre romain construit dans l’agglomération antique de Ricciacum, aujourd’hui Dalheim, au Luxembourg.

Le monument occupe la partie nord de l’agglomération antique, adossé au flanc d’un coteau. Construit au début du IIe siècle, il est plusieurs fois modifié jusqu’à la fin du IIIe siècle, époque à laquelle il est abandonné ; il sert alors de carrière de pierres. D’un diamètre de 67 m dans son dernier état, sa capacité est évaluée à 3 500 spectateurs. Accessible PMR.

Wiltheim et Dalheim

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