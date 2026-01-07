Aux origines de l’État : Guillaume de Nogaret. Un basculement de l’histoire de France au début du XIVe siècle ? – Philippe JOSSERAND Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-13 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

Garde du sceau et maître de la politique capétienne au début du XIVe siècle, Guillaume de Nogaret, juriste et administrateur expert, fut l’un des tout premiers serviteurs de l’État royal dont, contre la papauté en particulier, il a voulu affirmer l’entière souveraineté jusqu’à en faire une véritable mystique. Philippe JOSSERAND est Normalien, agrégé d’histoire et ancien membre de la Casa de Velázquez. Professeur des Universités en histoire médiévale à Nantes Université, spécialiste de la croisade, des ordres religieux-militaires et de la Méditerranée, il a dirigé une douzaine d’ouvrages, dont Prier et combattre, le Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge (Fayard, 2009), The Templars and their Sources (Routledge, 2017), À la rencontre de l’Autre au Moyen Âge. In memoriam Jacques Le Goff (PUR, 2017), D’Orient en Occident. Les Templiers des origines à la fin du XIIe siècle (Snoeck, 2023) et Par-delà le Moyen Âge : passeurs, transferts et échanges en Méditerranée. Il a publié une demi-douzaine de livres, dont Jacques de Molay. Le dernier grand-maître des Templiers (Belles Lettres, 2019, rééd. 2023), L’histoire, l’ordre et le chaos. Une anthropologie de soi (Dépaysage, 2021) et Les sept vies de Jacques de Molay (Belles Lettres, 2023). Il est membre de l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire.

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

