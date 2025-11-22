Aux origines de Noël Munster en lumières Munster

Aux origines de Noël Munster en lumières

Découvrez la ville de Munster à la nuit tombée. Entre histoire local et lectures de contes et légendes. Des lampions seront distribués aux participants afin d’illuminer notre parcours.

Plongez dans l’esprit de Noël et découvrez ses secrets ! Pourquoi célébrons-nous Noël le 25 décembre ? Quelle est l’origine de nos traditions autour du sapin ? D’où vient le Père Noël ?

Participez à une déambulation magique dans le centre-ville de Munster à la tombée de la nuit. Cette promenade unique allie histoire, contes et légendes, pour une expérience captivante. Des lampions seront distribués aux participants pour illuminer votre parcours et créer une ambiance féerique.

Venez vivre la magie de Noël et laissez-vous transporter par l’atmosphère enchantée de la vallée de Munster !

Lieu de départ Office de tourisme de la vallée de Munster

Horaire 16h30-17h30

Durée 1h

Age minimum 7 ans

Tarif Adulte: 5€ Enfant: 2,5€

Notre conseil Venir 15min avant le début de la visite. Prendre des vêtements chauds (tombée de la nuit en zone de montagne)

Chiens en laisse Oui

Porte-bébé Oui

Cette sortie est effective à partir de 4 participants. Si ce nombre n’est pas atteint nous vous préviendrons avant la sortie et nous vous rembourserons la totalité des sommes versées. .

English :

Discover the town of Munster at nightfall. Between local history and readings of tales and legends. Lanterns will be distributed to illuminate the route.

German :

Entdecken Sie die Stadt Munster bei Einbruch der Dunkelheit. Zwischen lokaler Geschichte und Lesungen von Märchen und Legenden. An die Teilnehmer werden Lampions verteilt, um unseren Weg zu beleuchten.

Italiano :

Scoprite la città di Munster al calar della sera. Tra storia locale e letture di racconti e leggende. Verranno distribuite delle lanterne per illuminare il percorso.

Espanol :

Descubra la ciudad de Munster al anochecer. Entre historia local y lecturas de cuentos y leyendas. Se repartirán linternas para iluminar la ruta.

