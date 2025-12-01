Aux origines du piano français – Concert-Lecture autour d’un piano Érard de 1806 Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris

Aux origines du piano français – Concert-Lecture autour d’un piano Érard de 1806 Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris jeudi 11 décembre 2025.

Autour d’un piano carré Érard de 1806, ce

concert-lecture propose un voyage au cœur des origines du piano français. À

travers des œuvres de compositeur·e·s tel·le·s que Hélène de Montgeroult,

Jean-Louis Adam, Daniel Steibelt et Emmanuel Jadin, pour piano et flûte, se

dessine un romantisme encore méconnu, où l’expression des sentiments

s’entrecroise avec l’évocation poétique de la nature, et où la découverte de

l’œuvre de Mozart offre un modèle à la fois de sensibilité et d’architecture

musicale.

Programme

Daniel

Steibelt, L’Orage du troisième concerto pour piano op. 33

Devienne, sonate pour le piano avec accompagnement de flûte en ré majeur

Wolfgang

Amadeus Mozart, Quatuor en sol majeur/mineur KV 478 arrangé pour flûte

et piano par Ludwig Wenzel Lachnith

Adam, Air Suisse nommé le Rans des vaches imitant les échos

Jadin, Nocturne en do mineur pour flûte et piano

Luca Montebugnoli est membre fondateur et co-directeur de La Nouvelle Athènes. Il est

professeur de pianoforte au CRR de Paris

et au master d’interprétation de la musique ancienne à l’Université

Paris-Sorbonne. Il termine une thèse sur les arrangements d’œuvres symphoniques

ou opératiques pour le salon dans la 1ere moitié du 19e à l’Institut Orphéus

de Gand.

En 2023, il a enregistré pour

Evil Penguin son propre arrangement de la 3e symphonie de Beethoven sur une

copie du piano Erard 1803 de Beethoven ainsi qu’un disque « Pasticcio – Paris

1800 » avec Cyrille Dubois, Marianne Croux sur le piano carré Erard 1806 de La

Nouvelle Athènes proposant des romances, des airs des Mystères d’Isis…

En 2024,

il enregistre l’intégrale des mélodies de Bizet sur pianos d’époque avec

Cyrille Dubois, Marianne Croux, Coline Dutilleul, Guilhelm Worms, Edoardo

Torbianelli pour les Amis de Georges Bizet qui sort au printemps 2025 chez

Harmonia mundi.

Séduit par les sonorités et particularités de la

flûte baroque, Nicolas Bouils étudie avec Philippe Allain-Dupré et Joël

Pontet avant d’entrer au CNSMDP dans la classe de Jan de Winne et Alexis

Kossenko où il obtient son master avec mention très bien à l’unanimité avec les

félicitations du jury. Passionné par l’histoire et la facture, il poursuit ses

recherches (instruments, techniques, partitions, style…). Il a enregistré un

programme de quatuor avec flûte dans la collection Jeunes Solistes du CNSMDP –

Fondation Meyer.

Concert-lecture autour d’un piano Érard de 1806, où Luca Montebugnoli et Nicolas Bouils explorent les origines du piano français à travers Mozart, Montgeroult, Steibelt, Jadin et leurs contemporains.

Le jeudi 11 décembre 2025

de 19h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-historique-de-la-ville-de-paris-bhvp-16 +33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/