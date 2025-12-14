Aux Papillons Réveillon de la Saint-Sylvestre Aux Papillons Aix-en-Provence

Aux Papillons Réveillon de la Saint-Sylvestre

Mercredi 31 décembre 2025. Aux Papillons 18 rue Fermée Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Célébrez le passage à la nouvelle année chez Aux Papillons avec un menu de Saint-Sylvestre raffiné et festif, mêlant créativité, produits frais et émotions gourmandes.

Pour dire adieu à l’année en beauté, Aux Papillons vous propose un menu de Saint-Sylvestre d’exception, pensé comme un voyage culinaire vibrant et élégant. Dans une atmosphère chic et chaleureuse, découvrez une succession de plats de saison sublimant les produits frais, les accords surprenants et les touches pâtissières signature de la maison. Un réveillon gastronomique placé sous le signe du partage et de l’émotion, pour débuter la nouvelle année avec éclat au cœur d’Aix-en-Provence. .

Aux Papillons 18 rue Fermée Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Celebrate the New Year at Aux Papillons with a refined and festive New Year’s Eve menu, combining creativity, fresh produce, and gourmet delights.

