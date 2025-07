Aux passants de l’Eté Les bien-dits du Bignon Au Manoir Lamballe-Armor

Aux passants de l’Eté Les bien-dits du Bignon

Au Manoir 29 Rue des Villes Neuves Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-14 18:30:00

fin : 2025-08-14 20:00:00

2025-08-14

D’après Livre et Lecture en Bretagne, la région est riche de 127 maisons d’édition, 808 auteurs et autrices écrivant dans tous les genres. Comme en 2024, 3motsdeplus, compagnie d’initiation aux pratiques littéraires et le Manoir du Bignon, proposent aux vacanciers et aux habitants de découvrir sept de ces acteurs au cours des soirées détendues de l’été, le vendredi à 18h30 dans le parc du manoir.

Les échanges sont suivis d’une collation apéritive offerte. Chacun est libre d’apporter un plat ou un gâteau.

Inscription et information par mail auprès d’Armelle Dhondt

Ce vendredi rencontre avec Louis Bocquenet auteur de récits du réel .

Au Manoir 29 Rue des Villes Neuves Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 60 57 98

