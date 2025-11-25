Aux premiers temps du Solutréen dans le Val de Saône Salle de conférence de la médiathèque Mâcon

Aux premiers temps du Solutréen dans le Val de Saône Salle de conférence de la médiathèque Mâcon mardi 25 novembre 2025.

Aux premiers temps du Solutréen dans le Val de Saône

Salle de conférence de la médiathèque 23 Rue de la Liberté Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 19:00:00

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

La conférence présentera les premiers résultats de l’étude et sera aussi l’occasion de revenir sur les méthodes de détection et de fouille de ce type de gisement. .

Salle de conférence de la médiathèque 23 Rue de la Liberté Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 71 47

English : Aux premiers temps du Solutréen dans le Val de Saône

German : Aux premiers temps du Solutréen dans le Val de Saône

Italiano :

Espanol :

L’événement Aux premiers temps du Solutréen dans le Val de Saône Mâcon a été mis à jour le 2025-08-26 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)