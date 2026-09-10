Aux p’tits oignons Espace Saint Roch Rochebaudin

Informations pratiques

Rochebaudin

Aux p’tits oignons

Espace Saint Roch 2 place Achard Rochebaudin Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:30:00

fin : 2026-10-03 20:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Dans le cadre des Samedi de l’Espace Saint Roch, nous accueillons Hélène Grange et Patrick Luirard qui nous parlent de cuisine et émaillent leur récit de chansons françaises.

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Espace Saint Roch 2 place Achard Rochebaudin 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

As part of the “Samedi de l’Espace Saint Roch” series, we welcome Hélène Grange and Patrick Luirard, who will talk to us about cooking and intersperse their talk with French songs.

L’événement Aux p’tits oignons Rochebaudin a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux