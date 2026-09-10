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AGENDA · Rochebaudin

Aux p’tits oignons Espace Saint Roch Rochebaudin

samedi 3 octobre 2026 · Espace Saint Roch · Rochebaudin

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Espace Saint Roch
Adresse
2 place Achard
Ville
26160 Rochebaudin
Département
Drôme
Tarif

Rochebaudin

Aux p’tits oignons

Espace Saint Roch 2 place Achard Rochebaudin Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:30:00
fin : 2026-10-03 20:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Dans le cadre des Samedi de l’Espace Saint Roch, nous accueillons Hélène Grange et Patrick Luirard qui nous parlent de cuisine et émaillent leur récit de chansons françaises.
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Espace Saint Roch 2 place Achard Rochebaudin 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

As part of the “Samedi de l’Espace Saint Roch” series, we welcome Hélène Grange and Patrick Luirard, who will talk to us about cooking and intersperse their talk with French songs.

L’événement Aux p’tits oignons Rochebaudin a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux