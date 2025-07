Aux p’tits rognons île forget Saint-Sébastien-sur-Loire

Aux p’tits rognons île forget Saint-Sébastien-sur-Loire mercredi 6 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-06 18:30 – 19:30

Gratuit : oui Tout public

Deux cuisiniers serveurs découvrent un nouveau restaurant qu’ils viennent d’acquérir.En attendant les premiers clients, ils préparent leur service.Celui-ci va très vite devenir catastrophique : les choses dégénèrent, et la situation se révèle incontrôlable… Avec : Colin Camaret – Anthony Dagnas / Mise en scène : Elie Lorier / Techniciens : Louison Bardeau et Richard Marcadier (en doublon) / Administration : Christine Marinato-Ledain / Diffusion : Marine Taret / Décor : Blandine Vieillot / Création sonore et regard musical : François Athimon / Production : compagnie Tout par terre

île forget Saint-Sébastien-sur-Loire 44230