Aux P’tits Rognons Rue Victor Hugo Saint-Vallier
vendredi 16 octobre 2026 · Rue Victor Hugo · Saint-Vallier
Informations pratiques
Saint-Vallier
Aux P’tits Rognons
Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Dans le cadre de la semaine du goût, la cie Tout par Terre vous propose un spectacle de jonglerie culinaire déjanté !
Deux cuisiniers serveurs découvrent un nouveau restaurant qu’ils viennent d’acquérir. En attendant les premiers clients, ils préparent leur service. Celui-ci va très vite devenir catastrophique : les choses dégénèrent, et la situation se révèle incontrôlable.
La Cie Tout Par Terre nous propose un spectacle de manipulation de condiments et ustensiles de cuisine, où une musique « aux p’tits oignons » rythme l’aventure des deux protagonistes. .
Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr
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English : Aux P’tits Rognons
L’événement Aux P’tits Rognons Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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