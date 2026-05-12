Aux quatre coins de verne Pétanque et Repas avec cochon à la broche Lapte
Aux quatre coins de verne Pétanque et Repas avec cochon à la broche Lapte samedi 13 juin 2026.
Lapte
Aux quatre coins de verne Pétanque et Repas avec cochon à la broche
Le Betz de verne Lapte Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
13h30 concours de boules 19h30 cochon a la broche et sa garniture (12€) Buvette toute la journée devant le tourne broche Ouvert a tous !
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Le Betz de verne Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 25 08 61
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English :
1:30 p.m.: pétanque competition 7:30 p.m.: pig on the spit with garnish (12?) Refreshment bar all day in front of the spit Open to all!
L’événement Aux quatre coins de verne Pétanque et Repas avec cochon à la broche Lapte a été mis à jour le 2026-05-12 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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