Lapte

Aux quatre coins de verne Pétanque et Repas avec cochon à la broche

Le Betz de verne Lapte Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

13h30 concours de boules 19h30 cochon a la broche et sa garniture (12€) Buvette toute la journée devant le tourne broche Ouvert a tous !

.

Le Betz de verne Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 25 08 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1:30 p.m.: pétanque competition 7:30 p.m.: pig on the spit with garnish (12?) Refreshment bar all day in front of the spit Open to all!

L’événement Aux quatre coins de verne Pétanque et Repas avec cochon à la broche Lapte a été mis à jour le 2026-05-12 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire