Aux racines du potager Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Aux racines du potager Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche dimanche 12 avril 2026.
Aux racines du potager Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche 12 avril – 28 juin Gratuit
Aux racines du potager : Voyage historique et culturel sur l’origine de nos légumes.
Partez à la découverte des légumes du potager et de leurs origines historiques !
**Infos pratiques :**
Trois horaires : 14h30 – 15h30 – 16h30
Sans inscription – Tout public
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-12T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-28T17:30:00.000+02:00
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Ecomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine
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