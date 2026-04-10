Aux racines du potager : Voyage historique et culturel sur l’origine de nos légumes Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Aux racines du potager : Voyage historique et culturel sur l’origine de nos légumes Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche dimanche 12 avril 2026.
Aux racines du potager : Voyage historique et culturel sur l’origine de nos légumes Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Dimanche 12 avril, 14h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Aux racines du potager : Voyage historique et culturel sur l’origine de nos légumes.
Ail, oignon, échalote, poireau : ces légumes qui font partie de notre quotidien sont pourtant riches en histoire et symbolique. Grâce à cet atelier thématique, vous découvrirez leurs origines, leurs vertus et leur place dans l’alimentation, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Des légumes modestes, aux racines profondément historiques.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-12T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-12T17:00:00.000+02:00
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ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/agenda/aux-racines-du-potager/
Ecomusée de la Bintinais 17 Rue du Hil, 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche, France Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine
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