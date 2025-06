Aux scènes découvertes Spéciale « C’est l’été ! » Le Ripaillon Nantes 6 août 2025 19:30

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-06 19:30 – 22:30

Gratuit : non Participation libre, sur réservation Participation libre, réservations par SMS au 06 83 19 51 93 Tout public

Première partie (2X 30mn) : Alexandre Fakhreddine (poésie / littérature) + Marcovitch L’Arcovitch(accordéon, chant, Musique des Balkans). Échanges autour d’une collation + Scène ouverte à tou.tes : Poésie, Slam, Rap, Chanson, Spoken Word, Conte Organisée par Rêver Sèvre et Le Collectif MCP/Cie l’Arbre à Palabres

Le Ripaillon Nantes 44200

06 83 19 51 93