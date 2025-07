Aux soirées des bons agris La ferme de la Tournelle Chamaloc

La ferme de la Tournelle 300 chemin de la Tournelle Chamaloc Drôme

Début : 2025-07-26

fin : 2025-08-16

2025-07-26 2025-08-02 2025-08-09 2025-08-16

Pour la 2ème année, La ferme de la Tournelle et les cochons d’Ausson s’associent pour vous proposer des soirées à la ferme.

Uniquement sur réservation.

La ferme de la Tournelle 300 chemin de la Tournelle Chamaloc 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 91 33 60

English :

For the 2nd year running, La ferme de la Tournelle and Les cochons d’Ausson are teaming up to offer evenings at the farm.

Reservations required.

German :

Zum zweiten Mal schließen sich der Bauernhof La Ferme de la Tournelle und die Schweine von Ausson zusammen, um Ihnen Abende auf dem Bauernhof anzubieten.

Nur mit Reservierung.

Italiano :

Per il secondo anno, La ferme de la Tournelle e les cochons d’Ausson uniscono le forze per offrirvi serate in fattoria.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Por segundo año consecutivo, La ferme de la Tournelle y les cochons d’Ausson unen sus fuerzas para ofrecerle veladas en la granja.

Reserva obligatoria.

