Aux Sons des Collines Gouvix

Aux Sons des Collines

salle Neslon Mandela Gouvix Calvados

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22 2026-02-07 2026-05-09

Plusieurs dates de concert, le 22.11.2025 Gouvix (Miss Jue et Buddies), le 07.02.2026 Bretteville sur Laize (Accords nomades et l’orchestre à cordes de Falaise) , 09.05.2026 Urville ( Clémentine Decouture fait son cinéma). Réservation sur www.auxsondescollines.com

salle Neslon Mandela Gouvix 14680 Calvados Normandie

English :

Several concert dates, 22.11.2025 Gouvix (Miss Jue and Buddies), 07.02.2026 Bretteville sur Laize (Accords nomades and the Falaise string orchestra) , 09.05.2026 Urville ( Clémentine Decouture fait son cinéma). Reservations at www.auxsondescollines.com

German : Aux Sons des Collines

Mehrere Konzerttermine, 22.11.2025 Gouvix (Miss Jue und Buddies), 07.02.2026 Bretteville sur Laize (Accords nomades und das Streichorchester von Falaise) , 09.05.2026 Urville ( Clémentine Decouture fait son cinéma). Reservierungen unter www.auxsondescollines.com

Italiano :

Diverse date di concerti: 22.11.2025 Gouvix (Miss Jue e Buddies), 07.02.2026 Bretteville sur Laize (Accords nomades e l’orchestra d’archi di Falaise), 09.05.2026 Urville ( Clémentine Decouture fait son cinéma). Prenotazioni su www.auxsondescollines.com

Espanol :

Varias fechas de conciertos: 22.11.2025 Gouvix (Miss Jue y Buddies), 07.02.2026 Bretteville sur Laize (Accords nomades y orquesta de cuerda de Falaise) , 09.05.2026 Urville ( Clémentine Decouture fait son cinéma). Reservas en www.auxsondescollines.com

