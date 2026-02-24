Aux sources du Caucase carnet de voyage en chansons Rue Victor Schoelcher Dinan

Aux sources du Caucase carnet de voyage en chansons

Rue Victor Schoelcher Le Labo Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-05 18:30:00

fin : 2026-03-05

2026-03-05

En 2024, Sophie Luzé et Thomas Schmutz, musiciens, sont partis de leur Bretagne à la rencontre de caucasiens qui chantent, dans les familles, les villages. Ils parcourent notamment la Géorgie pendant plusieurs mois, allant de rencontre en rencontre. Chanter s’avère être rapidement un formidable sésame pour fraterniser par-dessus le fossé d’une langue et d’une culture venues d’ailleurs.

Ils vous racontent leur carnet de voyage en chanson au Labo.

Sur inscription, places limitées .

Rue Victor Schoelcher Le Labo Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 34 24 47

