Aux suivantes ! Troyes

Aux suivantes !

La Madeleine Scène Conventionnée Troyes Aube

Comment se construire en tant que femme et en tant qu’artiste lorsqu’on n’a pas ou peu de modèle ? Quand il nous manque un pan entier de l’histoire ? Qu’on ne nous a livré que la moitié de celle-ci ?

Mêlant dessin en direct, théâtre et DJ set improvisé, l’équipe au plateau joue à faire apparaître et disparaître les femmes artistes dans un joyeux jeu d’échos et de résonances. Une conférencière devient performeuse, Britney Spears rencontre Camille Claudel et Louise Bourgeois côtoie une peintre des cavernes, Artemisia Gentileschi ou les Guérilla Girls…La baronne Dada Elsa von Freytag-Loringhoven n’est jamais bien loin non plus ! Juliette Steiner se saisit de toutes ces figures pour faire, à son tour, œuvre.

Pour sa nouvelle création, Juliette Steiner et toute l’équipe de la compagnie décident de s’emparer de cet héritage manquant, celui de femmes artistes trop peu connues, oubliées voire spoliées.



Mise en scène et objets de manipulation : Juliette Steiner

Avec : Camille Falbriard, Ruby Minard, Ludmila Gander et Naëma Tounsi

Assistanat à la mise en scène : Malu França

Scénographie : Violette Graveline

Costumes et masques Juliette Steiner

Création lumière Fanny Brusci

Création sonore Ludmila Gander

Création musicale Camille Falbriard, Ludmila Gander, Ruby Minard, Juliette Steiner et Naëma Tounsi .

