Aux tours des vins de Bourgogne Gevrey-Chambertin
Aux tours des vins de Bourgogne Gevrey-Chambertin samedi 14 février 2026.
Aux tours des vins de Bourgogne
Marsannay to Gevrey Chambertin Gevrey-Chambertin Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Tarif Groupe
Tarif groupe (par personne)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-02-14
A l’époque, Clunisiens et Cisterciens régnaient sur les ceps de notre côte viticole, nos vignerons d’aujourd’hui ont su garder, protéger ces vins.
Dégustation surprise de crus, climats en lieu bucolique, visite de villages, panoramas, histoire du vignoble… Expérience directe en milieu naturel.
Balade à vélo ou électrique , activité clé en main vélos + moniteur guide oenologique + dégustations vins le secret des crus bourguignons .
Marsannay to Gevrey Chambertin Gevrey-Chambertin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 59 70 64 velovitamine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Aux tours des vins de Bourgogne
L’événement Aux tours des vins de Bourgogne Gevrey-Chambertin a été mis à jour le 2026-01-27 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)