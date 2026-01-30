Aux tours des vins de Bourgogne Gevrey-Chambertin

Aux tours des vins de Bourgogne

Marsannay to Gevrey Chambertin Gevrey-Chambertin Côte-d’Or

Début : 2026-02-14

fin : 2026-12-12

2026-02-14

A l’époque, Clunisiens et Cisterciens régnaient sur les ceps de notre côte viticole, nos vignerons d’aujourd’hui ont su garder, protéger ces vins.

Dégustation surprise de crus, climats en lieu bucolique, visite de villages, panoramas, histoire du vignoble… Expérience directe en milieu naturel.

Balade à vélo ou électrique , activité clé en main vélos + moniteur guide oenologique + dégustations vins le secret des crus bourguignons .

Marsannay to Gevrey Chambertin Gevrey-Chambertin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 59 70 64 velovitamine@gmail.com

English : Aux tours des vins de Bourgogne

