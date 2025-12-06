Aux trouvailles de Noël Senonches
Aux trouvailles de Noël Senonches samedi 6 décembre 2025.
Aux trouvailles de Noël
6 Rue des Vallées Senonches Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06
.
6 Rue des Vallées Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 53 52 10 c.patron@asso-nd.org
English :
L’événement Aux trouvailles de Noël Senonches a été mis à jour le 2025-12-01 par OTs DU PERCHE