Aux Vignobles ! Caen Parc Expo, Caen Caen 20 – 22 mars Sur place : 5€ (le verre de dégustation est offert avec l’entrée payante)

Gratuit pour les moins de 18 ans.

Le salon Aux Vignobles ! s’installe à Caen du 20 au 22 mars pour un rendez-vous dédié aux plaisirs du vin et de la gastronomie

Référence pour les amateurs de bons produits, Aux Vignobles ! fait escale à Caen, au Parc Expo. Organisé par GL events Exhibitions, du 20 au 22 mars, 190 exposants issus de toutes les régions partagent leur savoir-faire, proposent des dégustations et présentent l’histoire de leurs domaines ou de leurs produits gastronomiques.Pendant 3 jours, le salon met à l’honneur la richesse des terroirs français à travers une sélection de producteurs, vignerons et artisans. Une expérience conviviale et gourmande, placée sous le signe de la découverte, de l’échange et de l’achat en direct, au cœur de Caen.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-20T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-22T19:00:00.000+01:00

1



Parc Expo, Caen Parc Expo Rue Joseph Philippon 14000 Caen Caen 14000 Calvados



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

