Aux Vignobles ! Limoges Parc Expo Limoges 21 – 23 novembre Tarifs :

Sur place : 5€

Gratuit pour les moins de 18 ans.

Verre de dégustation obligatoire à l’entrée (2€)

Guide du salon offert à l’accueil

Point info à l’accueil

Boutique produits logotés Aux Vignobles ! : kits sommeliers, porte-verre, sac cabas…

Le Salon Aux Vignobles ! revient à Limoges du 21 au 23 novembre pour offrir une expérience gourmande et immersive aux gourmets et gourmands

Véritable institution, le salon « Aux Vignobles ! » est le rendez-vous des amateurs de bonnes bouteilles et de plaisirs gourmands. De retour à Limoges, il est organisé par GL events Exhibitions et invite petits et grands épicuriens à découvrir toute la richesse du terroir français, le temps d’un événement placé sous le signe du partage, de l’authenticité et de la convivialité avec les producteurs et viticulteurs. Du 21 au 23 novembre 2025, plus de 53 exposants soigneusement sélectionnés, vignerons et artisans gourmets venus de toutes les régions, investiront le Parc Expo de Limoges. Leur mission ? Faire voyager les visiteurs à travers la diversité des vins, des produits du terroir et d’histoires humaines passionnantes, tout en leur offrant la possibilité de déguster, d’échanger, et d’acheter en direct en circuit court..

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-21T17:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-23T18:00:00.000+01:00

Parc Expo Boulevard Robert Schuman 87100 Limoges La Bastide Limoges 87085 Haute-Vienne