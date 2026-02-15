Aux Vignobles ! Metz Metz Expo Metz 27 – 29 mars Sur place : 5€ (le verre de dégustation est offert avec l’entrée payante)

Gratuit pour les moins de 18 ans.

Le salon Aux Vignobles ! s’installe à Metz du 27 au 29 mars pour un rendez-vous dédié aux plaisirs du vin et de la gastronomie

Référence pour les amateurs de bons produits, Aux Vignobles ! fait escale à Metz, au Metz Expo. Organisé par GL events Exhibitions, du 27 au 29 mars, 85 exposants issus de toutes les régions partagent leur savoir-faire, proposent des dégustations et présentent l’histoire de leurs domaines ou de leurs produits gastronomiques. Pendant 3 jours, le salon met à l’honneur la richesse des terroirs français à travers une sélection de producteurs, vignerons et artisans. Une expérience conviviale et gourmande, placée sous le signe de la découverte, de l’échange et de l’achat en direct, au cœur de Metz.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-29T19:00:00.000+02:00

1



Metz Expo Rue de la Grange aux bois 57070 Metz Grange-aux-Bois Metz 57072 Moselle



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

