Aux Vignobles ! Nantes Parc Expo La Beaujoire Nantes 28 – 30 novembre 5

Le Salon Aux Vignobles ! revient à Nantes du 28 au 30 novembre pour offrir une expérience gourmande et immersive aux gourmets et gourmands

Véritable institution, le salon « Aux Vignobles ! » est le rendez-vous des amateurs de bonnes bouteilles et de plaisirs gourmands. De retour à Nantes, il est organisé par GL events Exhibitions et invite petits et grands épicuriens à découvrir toute la richesse du terroir français, le temps d’un événement placé sous le signe du partage, de l’authenticité et de la convivialité avec les producteurs et viticulteurs. Du 28 au 30 novembre 2025, plus de 170 exposants soigneusement sélectionnés, vignerons et artisans gourmets venus de toutes les régions, investiront le Parc Expo La Beaujoire de Nantes. Leur mission ? Faire voyager les visiteurs à travers la diversité des vins, des produits du terroir et d’histoires humaines passionnantes, tout en leur offrant la possibilité de déguster, d’échanger, et d’acheter en direct en circuit court.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-28T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-30T18:00:00.000+01:00

1



Parc Expo La Beaujoire Route de Saint-Joseph de Porterie 44300 Nantes Nantes Erdre Nantes 44300 Loire-Atlantique