Aux Vignobles ! Quimper Parc Expo Quimper Cornouaille Quimper 27 – 29 mars Sur place : 5€ (le verre de dégustation est offert avec l’entrée payante)

Gratuit pour les moins de 18 ans.

Le salon Aux Vignobles ! s’installe à Quimper du 27 au 29 mars pour un rendez-vous dédié aux plaisirs du vin et de la gastronomie

Référence pour les amateurs de bons produits, Aux Vignobles ! fait escale à Quimper, au Parc Expo Quimper-Cornouaille. Organisé par GL events Exhibitions, du 27 au 29 mars, 75 exposants issus de toutes les régions partagent leur savoir-faire, proposent des dégustations et présentent l’histoire de leurs domaines ou de leurs produits gastronomiques. Pendant 3 jours, le salon met à l’honneur la richesse des terroirs français à travers une sélection de producteurs, vignerons et artisans. Une expérience conviviale et gourmande, placée sous le signe de la découverte, de l’échange et de l’achat en direct, au cœur de Quimper.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-29T19:00:00.000+02:00

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Parc Expo Quimper Cornouaille 32 Bis Rue de Stang Bihan 29000 Quimper Penvillers Quimper 29000 Finistère



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