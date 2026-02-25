Aux Vignobles ! Saint Malo Le Quai St-Malo Cancale 27 février – 1 mars Sur place : 5€ (le verre de dégustation est offert avec l’entrée payante)

Aux Vignobles ! fête sa 30ème édition à Saint-Malo du 27 février au 1er mars pour un rendez-vous dédié aux plaisirs du vin et de la gastronomie

Référence pour les amateurs de bons produits, Aux Vignobles ! fait escale à Saint-Malo, au Quai Saint-Malo. Organisé par GL events Exhibitions, du 27 février au 1er mars, 90 exposants issus de toutes les régions partagent leur savoir-faire, proposent des dégustations et présentent l’histoire de leurs domaines ou de leurs produits gastronomiques. Pendant 3 jours, le salon met à l’honneur la richesse des terroirs français à travers une sélection de producteurs, vignerons et artisans. Une expérience conviviale et gourmande, placée sous le signe de la découverte, de l’échange et de l’achat en direct, au cœur de Saint-Malo.

Début : 2026-02-27T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-01T19:00:00.000+01:00

Le Quai St-Malo 1B Quai Duguay-Trouin 35400 Saint-Malo Cancale 35260 Ille-et-Vilaine



