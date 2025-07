Auxerre célèbre la Fête nationale Auxerre

Auxerre célèbre la Fête nationale Auxerre dimanche 13 juillet 2025.

Gratuit

Début : 2025-07-13 19:00:00

19h Cérémonie patriotique

Prise d’armes, Place de l’Arquebuse

Défilé à pied et motorisé, Boulevard du 11 Novembre

Dès 19h La Grande Soirée des Quais

Dansez, dégustez, célébrez les quais s’animent pour la Fête nationale

Quais de la République et de la Marine

Les quais de la rive gauche s’animent pour une soirée festive et conviviale :

Restaurants, food trucks, brasseurs, musiques et danses en plein air le long de l’Yonne.

Trois esplanades, et plus de trois ambiances pour célébrer la République en rythme et en mouvement.

23h Feu d’artifice

Tiré depuis le pont Jean-Moreau

Visible des quais de la Marine et de la République .

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

