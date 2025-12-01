Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Auxerre Impériale, 5e édition Place de l’Hôtel de Ville Auxerre

Auxerre Impériale, 5e édition Place de l’Hôtel de Ville Auxerre samedi 13 décembre 2025.

Auxerre Impériale, 5e édition

Place de l’Hôtel de Ville Centre Ville Historique Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:30:00
fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :
2025-12-13

  .

Place de l’Hôtel de Ville Centre Ville Historique Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

English : Auxerre Impériale, 5e édition

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Auxerre Impériale, 5e édition Auxerre a été mis à jour le 2025-11-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)