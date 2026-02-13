Auxerre, Terre de Vignes Office de Tourisme de l’Auxerrois Auxerre
Auxerre, Terre de Vignes Office de Tourisme de l’Auxerrois Auxerre samedi 11 avril 2026.
Auxerre, Terre de Vignes
Office de Tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre Yonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-11 16:30:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-06-06
Partez avec votre guide à la découverte de l’histoire fascinante d’Auxerre, une terre de commerce viticole et d’ordres monastiques vignerons. Découvrez les lieux où le vin jouait un rôle important et faisait rayonner la ville à travers tout le pays et plus loin encore… .
Office de Tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Auxerre, Terre de Vignes
L’événement Auxerre, Terre de Vignes Auxerre a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Auxerrois