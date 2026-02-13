Auxerre, Terre de Vignes Office de Tourisme de l’Auxerrois Auxerre

Auxerre, Terre de Vignes

samedi 11 avril 2026.

Office de Tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-11 16:30:00

Date(s) :
2026-04-11 2026-06-06

Partez avec votre guide à la découverte de l’histoire fascinante d’Auxerre, une terre de commerce viticole et d’ordres monastiques vignerons. Découvrez les lieux où le vin jouait un rôle important et faisait rayonner la ville à travers tout le pays et plus loin encore…   .

Office de Tourisme de l'Auxerrois
7 Place de l'Hôtel de Ville
Auxerre 89000
Yonne Bourgogne-Franche-Comté
+33 3 86 52 06 19
info@ot-auxerre.fr

