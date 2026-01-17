Ava Alami Quartet feat Hermon Mehari, JASS CLUB PARIS, PARIS

Ava Alami Quartet feat Hermon Mehari Vendredi 6 février, 19h30, 21h30, 22h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-06T19:30:00+01:00 – 2026-02-06T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-06T22:30:00+01:00 – 2026-02-07T01:30:00+01:00

*19h30 & 21h30* Ava Alami est une chanteuse jazz et compositrice d’origine iranienne, basée en Italie, reconnue pour sa capacité à mêler influences persanes, jazz contemporain et création originale. Elle a étudié le piano classique puis le chant jazz avec mention d’honneur au Conservatoire de Frosinone et s’est produite sur de nombreuses scènes majeures, remportant notamment le Prix Isio Saba 2024 pour la créativité et l’innovation jazz avec son projet en duo Candy Cane Snail. Le quintet d’Ava Alami dessine une traversée musicale où la voix dialogue avec les lignes délicates de la trompette, portée par un trio piano–contrebasse–batterie aux nuances fines. La musique se déploie entre intimité et improvisation, laissant affleurer des influences venues d’ailleurs, et alternant silences suspendus et élans plus libres, dans un univers subtil pensé pour l’écoute attentive et la proximité du club. **Ava Alami** / voix **Hermon Mehari** / trompette **Vittorio Esposito** / piano **Luca Fattorini** / contrebasse **Pierre-Eden Guilbaud** / batterie *22h30* Jam session Jazz, animée tous les vendredis soirs par **Ronan Ristord** Disciple de la légende Grégory Hutchinson, passé par Berklee College of Music, le batteur Ronan Ristord est un sideman très apprécié de la scène jazz parisienne. Sa musique tire ses racines du swing et des standards de jazz sans jamais laisser de côté ce qui fait la beauté de cet art : l’improvisation. *Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !* *// Piano à queue & batterie sur place*

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi → Concerts + Jam sessions 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche → Concerts 19H-00H

Tous les dimanches 15H, atelier jazz pour enfants !

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

