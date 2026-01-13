Ava Alami Quartet feat Hermon Mehari JASS CLUB PARIS Paris

Ava Alami est une chanteuse jazz et compositrice d’origine iranienne, basée en Italie, reconnue pour sa capacité à mêler influences persanes, jazz contemporain et création originale. Elle a étudié le piano classique puis le chant jazz avec mention d’honneur au Conservatoire de Frosinone et s’est produite sur de nombreuses scènes majeures, remportant notamment le Prix Isio Saba 2024 pour la créativité et l’innovation jazz avec son projet en duo Candy Cane Snail.

Le quintet d’Ava Alami dessine une traversée musicale où la voix dialogue avec les lignes délicates de la trompette, portée par un trio piano–contrebasse–batterie aux nuances fines. La musique se déploie entre intimité et improvisation, laissant affleurer des influences venues d’ailleurs, et alternant silences suspendus et élans plus libres, dans un univers subtil pensé pour l’écoute attentive et la proximité du club.

Ava Alami / voix

Hermon Mehari / trompette

Vittorio Esposito / piano

Luca Fattorini / contrebasse

Pierre-Eden Guilbaud / batterie

Entre jazz contemporain et influences persanes, Ava Alami propose une musique de dialogue et d’improvisation, où sa voix rencontre la trompette d’Hermon Mehari !

Le vendredi 06 février 2026

de 19h30 à 20h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-06T20:30:00+01:00

fin : 2026-02-06T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-06T19:30:00+02:00_2026-02-06T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire

