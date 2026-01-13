Ava Alami Quartet feat Hermon Mehari JASS CLUB PARIS Paris
Ava Alami est une chanteuse jazz et compositrice d’origine iranienne, basée en Italie, reconnue pour sa capacité à mêler influences persanes, jazz contemporain et création originale. Elle a étudié le piano classique puis le chant jazz avec mention d’honneur au Conservatoire de Frosinone et s’est produite sur de nombreuses scènes majeures, remportant notamment le Prix Isio Saba 2024 pour la créativité et l’innovation jazz avec son projet en duo Candy Cane Snail.
Le quintet d’Ava Alami dessine une traversée musicale où la voix dialogue avec les lignes délicates de la trompette, portée par un trio piano–contrebasse–batterie aux nuances fines. La musique se déploie entre intimité et improvisation, laissant affleurer des influences venues d’ailleurs, et alternant silences suspendus et élans plus libres, dans un univers subtil pensé pour l’écoute attentive et la proximité du club.
Ava Alami / voix
Hermon Mehari / trompette
Vittorio Esposito / piano
Luca Fattorini / contrebasse
Pierre-Eden Guilbaud / batterie
Le vendredi 06 février 2026
de 19h30 à 20h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
