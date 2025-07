Avà Corsica à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival

Salle des Fêtes Lacapelle-Marival

22 juillet 2025 21:00:00

22 juillet 2025

AVÀ (prononcé awa ) en langue corse cela veut dire “ici, maintenant”.

Et avec AVÀ c’est bien de tout cela dont il s’agit…

Groupe 100% Corse aux créations musicales qui célèbrent la culture corse. .

Salle des Fêtes Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 6 62 11 39 59

English :

AVÀ (pronounced « awa ») is Corsican for « here, now ».

And AVÀ is all about that…

German :

AVÀ (ausgesprochen « awa ») bedeutet in der korsischen Sprache « hier, jetzt ».

Und mit AVÀ geht es um all das…

Italiano :

AVÀ (pronunciato « awa ») significa « qui, ora ».

E AVÀ è tutto questo…

Espanol :

AVÀ (pronunciado « awa ») significa en corso « aquí, ahora ».

Y AVÀ es todo eso…

