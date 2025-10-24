AVAION – AVAION – TO MAKE PEOPLE HAPPY TOUR – LE SUCRE Lyon

AVAION – AVAION – TO MAKE PEOPLE HAPPY TOUR Début : 2026-05-08 à 20:00. Tarif : – euros.

LE BAZAR, TR en accord avec AEG PRESENTS FRANCE présententAVAION – TO MAKE PEOPLE HAPPY TOURSoirée réservée aux personnes majeures, une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée de l’événement.En quelques années seulement, AVAION s’est forgé une place qui lui est propre, où se rencontrent émotions brutes, production avant-gardiste et connexion humaine pure. Enregistrée par AVAION lui-même, une note vocale sincère enregistrée dans les rues de Berlin reproduit le moment où il a entendu deux inconnus échanger leurs points de vue sur les raisons pour lesquelles ils aiment ce qu’ils font, avec la conclusion simple « pour rendre les gens heureux ». Un sentiment qui donne désormais son titre au deuxième album d’AVAION. Sans arrière-pensée, “TO MAKE PEOPLE HAPPY” a été créé dans ce but précis. Inspiré par les nombreux moments d’extase sonore pure, d’unité profonde et de libération, partagés sur la piste de danse lors de ses concerts énergiques, il canalise l’électricité du dancefloor dans un voyage auditif profondément personnel. Ce nouvel album fait suite à “Selfreflection”, sorti au printemps 2025. Ce nouveau chapitre reflète l’évolution artistique d’AVAION et le dévouement de ses fans, toujours plus nombreux.

LE SUCRE 50 QUAI RAMBAUD 69002 Lyon 69