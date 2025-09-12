Avalon Celtic Dances Espace Jean Vilar Revin

Avalon Celtic Dances Espace Jean Vilar Revin vendredi 13 février 2026.

Avalon Celtic Dances

Espace Jean Vilar 1 place Jean Jaurès Revin Ardennes

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : 2026-02-13

Danseurs virtuoses et musiciens hors-pair vous offrent un show mettant en valeur tous les aspects de la culture irlandaise. Véritable spectacle visuel, Avalon Celtic Dances s’inspire de la comédie musicale et vous propose des chorégraphies riches et une mise en scène innovante qui vous transportera directement en Irlande. La vie était rude dans l’ouest de l’Irlande… Pour se réchauffer, les Irlandais aimaient se retrouver au pub. Dans celui de de Dingle, deux rivaux tentent d’emporter le coeur de Mary, la belle à la chevelure rousse… Lequel des deux aura le droit à son amour ? C’est de cette intrigue que débute un show captivant mêlant d’époustouflantes chorégraphies de claquettes, de joyeuses scènes de céilis et les plus belles chansons traditionnelles d’Irlande. Dans la meilleure énergie et toujours avec élégance, les danseurs lanceront des défis de taille pour vous montrer le meilleur de la verte Erin. Un spectacle divertissant et culturel en même temps, les musiciens, la chanteuse et les danseurs sont exceptionnels et communiquent leur joie. Bon à savoir Durée 1h30 Tout public

Espace Jean Vilar 1 place Jean Jaurès Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 55 71 contact@ville-revin.fr

English :

Virtuoso dancers and outstanding musicians bring you a show highlighting all aspects of Irish culture. A true visual spectacle, Avalon Celtic Dances is inspired by musical comedy, with rich choreography and innovative staging that will transport you straight to Ireland. Life was hard in the West of Ireland… To keep warm, the Irish liked to go to the pub. In the Dingle pub, two rivals vie for the heart of Mary, the red-haired beauty… Who will win her love? This intrigue is the starting point for a captivating show that combines breathtaking tap dance choreography, joyful ceilis scenes and the most beautiful traditional Irish songs. With the best energy and elegance, the dancers will challenge you to show you the best of the green Erin. An entertaining and cultural show at the same time, the musicians, singer and dancers are exceptional and communicate their joy. Good to know: Duration 1h30 All audiences

German :

Virtuose Tänzer und hervorragende Musiker bieten Ihnen eine Show, die alle Aspekte der irischen Kultur hervorhebt. Avalon Celtic Dances ist ein visuelles Spektakel, das von Musicals inspiriert ist und Ihnen reichhaltige Choreografien und eine innovative Inszenierung bietet, die Sie direkt nach Irland bringen wird. Das Leben im Westen Irlands war hart… Um sich aufzuwärmen, trafen sich die Iren gerne in Pubs. Im Pub von Dingle versuchen zwei Rivalen, das Herz von Mary, der rothaarigen Schönheit, zu gewinnen… Wer von beiden wird seine Liebe bekommen? Mit dieser Intrige beginnt eine fesselnde Show, die atemberaubende Stepptanz-Choreographien, fröhliche Céiliszenen und die schönsten traditionellen irischen Lieder miteinander verbindet. Mit der besten Energie und immer elegant werden die Tänzer große Herausforderungen stellen, um Ihnen das Beste aus dem grünen Erin zu zeigen. Eine unterhaltsame und zugleich kulturelle Show. Die Musiker, die Sängerin und die Tänzer sind außergewöhnlich und teilen ihre Freude mit. Gut zu wissen: Dauer 1,5 Stunden Alle Altersgruppen

Italiano :

Ballerini virtuosi e musicisti eccezionali vi offrono uno spettacolo che mette in mostra ogni aspetto della cultura irlandese. Vero e proprio spettacolo visivo, Avalon Celtic Dances si ispira alla commedia musicale e vi offre una ricca coreografia e una messa in scena innovativa che vi trasporterà direttamente in Irlanda. La vita era dura nell’Irlanda occidentale… Per riscaldarsi, gli irlandesi amavano andare al pub. Nel pub di Dingle, due rivali cercano di conquistare il cuore di Mary, la bella ragazza dai capelli rossi… Chi conquisterà il suo amore? Questa storia intrigante è il punto di partenza per uno spettacolo accattivante che unisce coreografie mozzafiato di tip tap, gioiose scene di ceilidh e le più belle canzoni tradizionali irlandesi. Con energia ed eleganza al massimo, i ballerini vi sfideranno per mostrarvi il meglio della verde Erin. Uno spettacolo divertente e culturale allo stesso tempo, i musicisti, i cantanti e i ballerini sono eccezionali e comunicano la loro gioia. Da sapere: Durata 1h30 Tutti i pubblici

Espanol :

Bailarines virtuosos y músicos excepcionales le ofrecen un espectáculo que muestra todos los aspectos de la cultura irlandesa. Verdadero espectáculo visual, Avalon Celtic Dances se inspira en la comedia musical y le ofrece una rica coreografía y una innovadora puesta en escena que le transportarán directamente a Irlanda. La vida era dura en el oeste de Irlanda… Para calentarse, a los irlandeses les gustaba ir al pub. En el pub de Dingle, dos rivales intentan conquistar el corazón de Mary, la bella pelirroja… ¿Quién ganará su amor? Esta intrigante historia es el punto de partida de un espectáculo cautivador que combina impresionantes bailes de claqué, alegres escenas de ceilis y las más bellas canciones tradicionales irlandesas. Con energía y elegancia a raudales, los bailarines le desafiarán para mostrarle lo mejor de la verde Erin. Un espectáculo entretenido y cultural al mismo tiempo, los músicos, el cantante y los bailarines son excepcionales y transmiten su alegría. Es bueno saberlo: Duración 1h30 Todos los públicos

