Avalon Celtic Dances Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence

Avalon Celtic Dances

Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : 31 – 31 – 31 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27 20:30:00

Date(s) :

2026-02-27

À des années-lumière des superproductions formatées, ce show est un véritable terrain de jeu pour les meilleurs danseurs et musiciens,

une bulle d’oxygène qui vous permettra de partager avec nous l’authenticité d’une culture à la richesse incroyable.

.

Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 70 03 contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Light-years away from formatted blockbusters, this show is a veritable playground for the best dancers and musicians,

a bubble of oxygen that lets you share with us the authenticity of an incredibly rich culture.

L’événement Avalon Celtic Dances Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2025-11-13 par Valence Romans Tourisme