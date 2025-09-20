Avancée du chantier de restauration de la chapelle Chapelle de Salières Die

Avancée du chantier de restauration de la chapelle 20 et 21 septembre Chapelle de Salières Drôme

Gratuit, réservation conseillée pour les groupes au 06.87.19.66.67. Prévoir des chaussures adaptées pour terminer à pied depuis le parking aménagé.

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Juste après le n° 1555 route de l’abbaye : suivre le balisage pour vous garer, et prévoir des chaussures adaptées pour terminer à pied.

Exposition et commentaires sur les anciens établissements thermo-résineux auxquels la chapelle était rattachée. Visite du chantier et de son avancée depuis les dernières ouvertures. Photos de la chapelle avant et pendant les travaux demaçonnerie et couverture.

Gratuit, réservation conseillée pour les groupes au 06.87.19.66.67

Chapelle de Salières 1555 route de l'Abbaye 26150 Die Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0687196667 Cette chapelle était reliée aux anciens établissements thermo-résineux de Salières-les-bains, ouverts de 1852 à 1972, et probablement les derniers en France à avoir fermé. Longtemps inaccessible au public (ruine dangereuse située sur une propriété privée), elle fait l'objet d'un projet de restauration soutenu par le département de la Drôme et la Société de Sauvegarde des Monuments Anciens de la Drôme. Le chantier au public lors des journées du patrimoine, ce qui permet aux visiteurs de découvrir l'édifice encore en chantier, mais aussi de profiter du beau point de vue. parking en bord de la route de Valcroissant, accès escarpé prévoir chaussures adaptées.

