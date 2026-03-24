AVANCEZ MASQUÉ ! Sète
AVANCEZ MASQUÉ ! Sète samedi 4 avril 2026.
AVANCEZ MASQUÉ !
Sète Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
En découvrant l’œuvre Le canal a bon d’eau d’André Cervera, vous allez imaginer, que vous tombiez nez à nez sur le personnage de vos rêves ou de vos cauchemars. Il s’avance masqué. Représentez le en jouant avec les feutres.
Avec Catherine RobelinEn découvrant l’œuvre Le canal a bon d’eau d’André Cervera, vous allez imaginer, au détour du Saint Clair, du port ou du canal royal que vous tombiez nez à nez sur le personnage de vos rêves ou de vos cauchemars. Il s’avance masqué. Quel est-il ?Représentez ce personnage ou bien la scène en jouant avec les feutres.Publics adolescents et adultes .
Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 11 mediationpaulvalery@ville-sete.fr
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English :
When you discover André Cervera?s Le canal a bon d?eau , you?ll imagine that you?ve come face to face with the character of your dreams or nightmares. He comes to you masked. Play with felt-tip pens to represent him.
L’événement AVANCEZ MASQUÉ ! Sète a été mis à jour le 2026-03-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE