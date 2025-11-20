Avanne-Aveney Mairie Avanne-Aveney Avanne-Aveney

Avanne-Aveney

Mairie Avanne-Aveney 9, rue de l’Église, 25720 Avanne-Aveney Avanne-Aveney Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 15:00:00

fin : 2025-11-20 17:00:00

Date(s) :

2025-11-20 2026-01-21 2026-03-20

Avanne-Aveney possède un riche patrimoine qui s’étend de l’Antiquité à l’époque moderne. Des vestiges gallo-romains attestent de la présence d’une villa sur le site, tandis que l’église Saint-Vincent, construite au XIX? siècle, remplace un ancien édifice souvent menacé par les crues du Doubs. Au fil de la balade, maisons anciennes, caves voûtées, vestiges de l’activité viticole, racontent l’histoire des seigneuries et familles qui ont façonné la commune. Des traces de la Seconde Guerre mondial rappellent l’histoire d’Avanne-Aveney durant les événements de l’occupation et de la Résistance, et témoignent du rôle des villageois dans cette période difficile. Une immersion dans le passé pittoresque et vivant de ce territoire. .

Mairie Avanne-Aveney 9, rue de l’Église, 25720 Avanne-Aveney Avanne-Aveney 25720 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Avanne-Aveney Avanne-Aveney a été mis à jour le 2025-10-17 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON