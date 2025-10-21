Avant, j’étais vieux Spectacle musical Gajac

4 Au Moulin À Vent Est Gajac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Pierre, sexagénaire à la retraite depuis peu, est un individu passablement irascible. Sa femme Hélène qui est encore en activité, en fait les frais au quotidien. Pierre passe ses journées en compagnie d’Étienne, un vieux complice célibataire à la retraite depuis deux ans. Ils se voient quasiment tous les jours. À la suite d’une séance de méditation pleine conscience , où leur amie Isabelle les a inscrits, Pierre va recevoir des visites impromptues de sa conscience, personnifiée par une jeune femme.

Texte et mise en scène de Julien Bastière Paroles et musique de Clio.

Un spectacle musical destiné aux seniors à partir de 55 ans, en partenariat avec l’ASEPT et la commune de GAJAC.

Spectacle proposé par les caisses de retraite CARSAT, MSA, CNRACL, IRCANTEC, ARS, CAMIEG, CNSA, le département de la Gironde et ENIM. .

4 Au Moulin À Vent Est Gajac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 99 79 39

