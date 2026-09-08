Avant la catastrophe Soultz-sous-Forêts
mardi 3 novembre 2026 · Soultz-sous-Forêts
Informations pratiques
Soultz-sous-Forêts
Avant la catastrophe
Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-11-03 20:00:00
fin : 2026-11-03
Date(s) :
2026-11-03
La dictature nazie n’est pas née dans le secret. Des journalistes étaient là pour l’observer, la commenter. Jean Bulot en a fait un film et sera présent pour en débattre avec le public à l’issue de la projection.
La dictature nazie n’est pas née dans le secret. Des journalistes étaient là pour l’observer, la commenter. Jean Bulot en a fait un film et sera présent pour en débattre avec le public à l’issue de la projection. 0 .
Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr
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English :
The Nazi dictatorship did not emerge in secret. Journalists were there to observe and comment on it. Jean Bulot made a film about it and will be on hand to discuss it with the audience after the screening.
L’événement Avant la catastrophe Soultz-sous-Forêts a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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