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Avant la catastrophe Soultz-sous-Forêts

mardi 3 novembre 2026 · Soultz-sous-Forêts

Avant la catastrophe Soultz-sous-Forêts

Informations pratiques

Début
mardi 3 novembre 2026
Fin
mardi 3 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Place du Général de Gaulle
Ville
67250 Soultz-sous-Forêts
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Soultz-sous-Forêts

Avant la catastrophe

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-11-03 20:00:00
fin : 2026-11-03

Date(s) :
2026-11-03

La dictature nazie n’est pas née dans le secret. Des journalistes étaient là pour l’observer, la commenter. Jean Bulot en a fait un film et sera présent pour en débattre avec le public à l’issue de la projection.
La dictature nazie n’est pas née dans le secret. Des journalistes étaient là pour l’observer, la commenter. Jean Bulot en a fait un film et sera présent pour en débattre avec le public à l’issue de la projection. 0  .

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25  accueil@la-saline.fr

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English :

The Nazi dictatorship did not emerge in secret. Journalists were there to observe and comment on it. Jean Bulot made a film about it and will be on hand to discuss it with the audience after the screening.

L’événement Avant la catastrophe Soultz-sous-Forêts a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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