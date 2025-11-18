Avant la tempête Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement

Avant la tempête

Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement Rhône

Début : Vendredi 2026-04-21 20:00:00

fin : 2026-04-25

2026-04-21

Danser sur une ligne de crête, dans le calme d’avant la tempête, ou quand trois chorégraphes, Childs, Dawson et Forsythe, font face au chaos du monde. Un spectacle entre graphisme minimaliste et poésie du mouvement.

English : Before the Storm

Dancing on a razor’s edge — the calm before the storm — as choreographers Childs, Dawson, and Forsythe confront the chaos of the world. In this performance, minimalist design meets the poetry of movement.

