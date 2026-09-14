Avant l’orage Espace Noriac salle haute Limoges
jeudi 19 novembre 2026 · Espace Noriac salle haute · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Avant l’orage
Espace Noriac salle haute 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:00:00
fin : 2026-11-19 21:30:00
Date(s) :
2026-11-19
Un rendez-vous musical vitaminé plein d’amour et de tendresse autour des compositions originales du groupe MANI constitué d’une chanteuse violoniste auteure, d’un claviériste compositeur, d’un batteur et d’un contrebassiste. Leurs chansons à texte parlent de la vie avec toujours une note positive. Chacun de leurs morceaux a une histoire, un texte qui parle, un message. Vous pouvez retrouver leur 1er album « Avant l’orage » sur toutes les plateformes. Renseignements et réservation par téléphone ou par mail. .
Espace Noriac salle haute 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 68 77 80 mani.leclerc@orange.fr
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English : Avant l’orage
L’événement Avant l’orage Limoges a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Limoges Métropole
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