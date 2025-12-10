AVANT-PREMIER MARSUPILAMI

1 Quai du Langouyrou Langogne Lozère

Tarif : 5.5 – 5.5 – 7 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 14:30:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Le cinéma René Raynal est heureux de vous annoncer la projection du film Marsupilami en avant-première !

La bande à Fifi est de retour elle s’est fait un nouveau copain.

De Philippe Lachaud France VF.

Le cinéma René Raynal est heureux de vous annoncer la projection du film Marsupilami en avant-première !

La bande à Fifi est de retour elle s’est fait un nouveau copain.

De Philippe Lachaud France VF. .

1 Quai du Langouyrou Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 80 75

English :

The René Raynal cinema is pleased to announce the preview screening of the film Marsupilami !

Fifi’s gang is back, and they’ve made a new friend.

By Philippe Lachaud France VF.

L’événement AVANT-PREMIER MARSUPILAMI Langogne a été mis à jour le 2025-12-10 par 48-OT Langogne