Avant-Première À PIED D’OEUVRE Festival Télérama Cinéma L’Étoile Saulieu

Ce dimanche 25 janvier à 16h, nous vous proposons un film en Avant-Première, dans le cadre du Festival Télérama. Découvrez le film de Valérie Donzelli À PIED D’OEUVRE qui sera suivi d’une discussion, en visio, avec l’équipe du film.

Tarif 4 € sur présentation du Pass Télérama (disponible dans le magazine du 21 janvier ou téléchargeable sur telerama.fr).

Sinon tarifs habituels

Achever un texte ne veut pas dire être publié, être publié ne veut pas dire être lu, être lu ne veut pas dire être aimé, être aimé ne veut pas dire avoir du succès, avoir du succès n’augure aucune fortune.

À Pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un photographe à succès qui abandonne tout pour se consacrer à l’écriture, et découvre la pauvreté.

Avec Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen…

Durée 1h32

Cinéma L’Étoile 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

