Avant première; « Albaladejo, cœur ovale » Atrium Dax jeudi 2 octobre 2025.

Atrium 1 cours Foch Dax Landes

2025-10-02

fin : 2025-10-02

2025-10-02

Documentaire coproduit par France Télévisions et l'INA. sur la vie de Pierre Albaladéjo, en sa présence.

Pierre Albaladéjo est une légende du rugby. Mais il n'est pas seulement un rugbyman à la carrière flamboyante, un consultant rugbystique de premier ordre, un homme de valeurs mais aussi une figure morale et un penseur. Ce film est un hommage inoxydable à l'homme au cœur ovale, devenu quelqu'un, sans jamais se prendre pour un autre.

Sur réservation, places limitées.

