Avant première; « Albaladejo, cœur ovale » Atrium Dax
Avant première; « Albaladejo, cœur ovale » Atrium Dax jeudi 2 octobre 2025.
Avant première; « Albaladejo, cœur ovale »
Atrium 1 cours Foch Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
Documentaire coproduit par France Télévisions et l’INA. sur la vie de Pierre Albaladéjo, en sa présence.
Pierre Albaladéjo est une légende du rugby. Mais il n’est pas seulement un rugbyman à la carrière flamboyante, un consultant rugbystique de premier ordre, un homme de valeurs mais aussi une figure morale et un penseur. Ce film est un hommage inoxydable à l’homme au cœur ovale, devenu quelqu’un, sans jamais se prendre pour un autre.
Sur réservation, places limitées. .
Atrium 1 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Avant première; « Albaladejo, cœur ovale «
German : Avant première; « Albaladejo, cœur ovale «
Italiano :
Espanol : Avant première; « Albaladejo, cœur ovale «
L’événement Avant première; « Albaladejo, cœur ovale » Dax a été mis à jour le 2025-09-26 par OT Grand Dax