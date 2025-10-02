Avant première; « Albaladejo, cœur ovale  » Atrium Dax

Avant première; « Albaladejo, cœur ovale  » Atrium Dax jeudi 2 octobre 2025.

Atrium 1 cours Foch Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-02
2025-10-02

Documentaire coproduit par France Télévisions et l’INA. sur la vie de Pierre Albaladéjo, en sa présence.
Pierre Albaladéjo est une légende du rugby. Mais il n’est pas seulement un rugbyman à la carrière flamboyante, un consultant rugbystique de premier ordre, un homme de valeurs mais aussi une figure morale et un penseur. Ce film est un hommage inoxydable à l’homme au cœur ovale, devenu quelqu’un, sans jamais se prendre pour un autre.
Sur réservation, places limitées.   .

Atrium 1 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine  

