Avant-Première Amélie et la Métaphysique des Tubes Cinéma le Club 39, rue Berthelot Douarnenez Finistère

Début : 2025-06-22 18:00:00

fin : 2025-06-22

2025-06-22

Venez découvrir en avant-première l’adaptation du roman d’Amélie Nothomb réalisé par Maïlys Vallade et Liane-Cho Han.

Avant l’âge de 2 ans et demi, la petite Amélie, née au Japon de parents belges, ne parlait pas et ne bougeait pas. Il a suffi d’une poussière pour qu’explose sa bulle et que l’enfant calme s’agite, devenant plus proche de la bonne de la maison, Nishio-san, que de ses frère et sœur, André et Juliette. Mais cette proximité n’était pas du goût de la propriétaire de la maison, l’austère madame Kashima-san.

« Amélie et la métaphysique des tubes » s’inscrit parmi les plus beaux films récents sur la formation d’une identité propre, la préciosité des souvenirs, notamment d’enfance, et la capacité des blessures à se refermer avec le temps. .

