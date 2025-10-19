AVANT-PREMIÈRE ARCO Cinéma du TNB Rennes

AVANT-PREMIÈRE ARCO Cinéma du TNB Rennes Dimanche 19 octobre, 15h30 Ille-et-Vilaine

Tarif s habituels du TNB / 4.90€ pour les moins de 14 ans

Profitez de ce premier weekend de vacances pour venir au cinéma en famille et découvrir en avant-première, ARCO, de Ugo Bienvenu

ARCO

UGO BIENVENU

1h28, France, 2025

En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d’une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel.

C’est Arco. Il vient d’un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l’aider par tous les moyens à rentrer chez lui.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-19T15:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-19T17:00:00.000+02:00

https://www.t-n-b.fr/programmation/cinema/arco

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine