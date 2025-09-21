Avant-première Arco EMC Saint-Michel-sur-Orge

Avant-première Arco Dimanche 21 septembre, 16h00 EMC Essonne

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Avant-première du film précédé d’un goûter et suivi d’un pot

EMC Place Marcel-Carné 91240 Saint-Michel-sur-Orge Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France 01 69 04 98 33 http://emc91.org https://www.facebook.com/espacemarcelcarne/;https://www.instagram.com/marcellecarne/ [{« type »: « link », « value »: « https://achat.cine.emc91.org/reserver/ »}] L’EMC – Espace Marcel Carné, fondé en 1988, regroupe 1 salle de théâtre et 3 salles de cinéma classées Art et essai avec les trois labels du CNC et membre du réseau Europa. La bâtiment a été conçu par les architectes Fabre et Perrotet qui ont également réalisé le Théâtre de la Ville, le théâtre national de Chaillot, ou le théâtre national de la Colline.

Le projet porte un axe de développement majeur sur la création et le soutien aux compagnies indépendantes en s’appuyant sur une programmation pluridisciplinaire. RER C Saint-Michel-sur-Orge (à 20 minutes à pied)

• Bus DM2A ou DM2B : arrêt « Berlioz »

Le parking extérieur situé au niveau de l’hypermarché est accessible 24h/24 et gratuit. Accès par la rue de la Châtaigneraie.

