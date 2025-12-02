Avant-première Art & Essai Suprise Cinéma Le Normandie Cabourg

Avant-première Art & Essai Suprise

Chaque premier mardi du mois, le Normandie vous propose, en partenariat avec l’Association Française des Cinémas d’Art et Essai, une avant-première d’un film coup de cœur de votre cinéma. Une seule règle cependant vous ne connaissez le titre du film qu’une fois assis dans la salle ! L’occasion de faire de belles découvertes… .

English :

Every first Tuesday of the month, the Normandie, in partnership with the Association Française des Cinémas d’Art et Essai, offers a preview of one of your cinema’s favorite films. There’s just one rule: you won’t know the film’s title until you’re sitting in the theater!

German : Avant-première Art & Essai Suprise

Jeden ersten Dienstag im Monat bietet Ihnen das Normandie in Zusammenarbeit mit der Association Française des Cinémas d’Art et Essai eine Vorpremiere eines Lieblingsfilms Ihres Kinos an. Es gibt nur eine Regel: Den Titel des Films erfahren Sie erst, wenn Sie im Saal sitzen!

Italiano :

Ogni primo martedì del mese, il Normandie, in collaborazione con l’Association Française des Cinémas d’Art et Essai, propone un’anteprima di uno dei film preferiti del vostro cinema. C’è solo una regola: non saprete il titolo del film finché non sarete seduti in sala!

Espanol :

Cada primer martes de mes, el Normandie, en colaboración con la Association Française des Cinémas d’Art et Essai, ofrece un preestreno de una de sus películas favoritas. Sólo hay una regla: ¡no sabrá el título de la película hasta que esté sentado en el cine!

