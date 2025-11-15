Avant-première avec Dominik Moll Dossier 137 Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Avant-première avec Dominik Moll Dossier 137

Après le succès de son dernier film La nuit du 12, le cinéma Les Cinéastes a le grand plaisir d’accueillir le réalisateur Dominik Moll pour l’avant-première de son nouveau film Dossier 137. Toujours dans l’univers policier, le réalisateur se tourne cette fois vers l’IGPN, la police des polices. Stéphanie, enquêtrice, travaille sur le dossier 137 qui doit établir la responsabilité d’un tir de LBD qui a blessé un jeune homme. .

English :

Following the success of his latest film, La nuit du 12, Les Cinéastes is delighted to welcome director Dominik Moll for the premiere of his new film: Dossier 137.

German :

Nach dem Erfolg seines letzten Films La nuit du 12 hat das Kino Les Cinéastes das große Vergnügen, den Regisseur Dominik Moll zur Vorpremiere seines neuen Films Dossier 137 begrüßen zu dürfen.

Italiano :

Dopo il successo del suo ultimo film, La nuit du 12, Les Cinéastes è lieta di dare il benvenuto al regista Dominik Moll per la prima del suo nuovo film, Dossier 137.

Espanol :

Tras el éxito de su última película, La nuit du 12, Les Cinéastes se complace en recibir al director Dominik Moll en el estreno de su nueva película, Dossier 137.

